23 августа 2020, 11:25
В России число заразивших коронавирусом выросло на 4 852 человека
В России за сутки выявили 4 852 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии было официально зарегистрировано 956 749 заболевших, из которых 770 639 уже полностью излечились
В России за сутки выявили 4 852 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии было официально зарегистрировано 956 749 заболевших, из которых 770 639 уже полностью излечились.
По данным оперштаба, за сутки скончались 73 пациента.
В Москве выявили 611 новых случаев заражения коронависом, в Московской области - 164, в Санкт-Петербурге - 180, в Нижегородской области - 117, в Свердловской области - 129, в Ханты-Мансийском АО - 77, в Иркутской области - 98, в Красноярском крае - 112, в Ростовской области - 126.