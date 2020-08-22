22 августа 2020, 18:41
Больше половины россиян отказались прививаться отечественной вакциной от коронавируса
Более 50% россиян оказались не готовы делать прививку от коронавирусной инфекции отечественным препаратом «Спутник V». Об этом свидетельствует опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
Более 50% россиян оказались не готовы делать прививку от коронавирусной инфекции отечественным препаратом «Спутник V». Об этом свидетельствует опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
40% опрошенных россиян выразили готовность сделать прививку от коронавируса, а 52% - отказались из-за того, что считают вакцину недостаточно изученной.
Напомним, что первая в мире вакцина от COVID-19 была произведена в России и зарегистрирована 11 августа. Российские власти планируют в первую очередь привить пожилых людей и медицинских работников. Примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян.