Медицинский борт с Алексеем Навальным на борту совершил посадку в аэропорту Берлина
Медицинский самолет фонда Cinema for Peace с Алексеем Навальным на борту в ночь на 22 августа вылетел в Германию. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш около 10 утра субботы сообщила в Twitter, что частный борт совершил посадку в Берлине
Медицинский самолет фонда Cinema for Peace с Алексеем Навальным на борту в ночь на 22 августа вылетел в Германию. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш около 10 утра субботы сообщила в Twitter, что частный борт совершил посадку в Берлине.
«Огромное спасибо всем за поддержку. Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается, и предстоит пройти еще очень много, но сейчас хотя бы сделан первый шаг», — написала Кира Ярмыш.
Напомним, что руководство омской больницы скорой помощи №1 долгое время категорически отказывало родственникам (брату и жене) Алексея Навального, который предположительно был отравлен неизвестным сильнодействующим веществом, в его транспортировке в Германию.
Юлия Навальная официально обратилась к президенту Владимиру Путину с требованием разрешить перевозку супруга в Берлин на лечение, а пользователи соцсетей устроили флешмоб с аналогичным требованием. К вечеру 21 августа главврач омской больницы заявил, что политика можно транспортировать в Германию.