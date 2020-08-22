В Ейске против пенсионерки возбудили дело после ее жалобы на нарушение во время голосования по поправкам
В Ейске правоохранительные органы возбудили дело в отношении 80-летней местной жительницы Людмилы Столяровой, которая выявила фальсификацию в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ
В Ейске правоохранительные органы возбудили дело в отношении 80-летней местной жительницы Людмилы Столяровой, которая выявила фальсификацию в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ. Дело заведено по административной статье о незаконном получении бюллетеня для голосования.
Внучка пенсионерки Анастасия Терентьева рассказала «МБХ меди», что 25 июня к бабушке пришли домой члены УИКа, чтобы она проголосовала досрочно. 27 июня к ней снова пришли из УИКа и попросили еще раз проголосовать. Женщина отказалась, так как заполнила бюллетень 25 июня.
1 июля Людмила Столярова сама пришла на УИК № 1421, чтобы удостовериться, что ее голос учтен, но обнаружила что в графе напротив ее фамилии было пусто. Члены комиссии не указали, что она уже проголосовала досрочно. Сотрудница избиркома выдала Столяровой бюллетень, а та вызвала полицию с целью сообщить о нарушении.
Полицейские приняли у пенсионерки заявление, а 21 августа вызвали, чтобы составить протокол о незаконном получении бюллетеня. По версии силовиков, женщина якобы намеренно явилась на участок, чтобы взять бюллетень повторно.
Напомним, что во время голосования по поправкам к Конституции РФ было выявлено несколько десятков случаев многократного голосования, однако Центризбирком отказался признать ошибки в работе комиссий и обвинил избирателей в намеренных провокациях.