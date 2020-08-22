Правительство разрешило застраивать природную территорию рядом с Байкалом
Российское правительство разрешило застроить природную территорию рядом с озером Байкал. Согласно решению кабинета министров, отныне там можно строить многоквартирные дома без прохождения государственной экологической экспертизы
Российское правительство разрешило застроить природную территорию рядом с озером Байкал. Согласно решению кабинета министров, отныне там можно строить многоквартирные дома без прохождения государственной экологической экспертизы.
В обновленный список объектов, которые можно возводить на территории рядом с уникальным природным озером, вошли образовательные учреждения, больницы, дома престарелых, многоквартирные жилые дома, дома блокированной застройки и объекты специализированного жилищного фонда.
Напомним, что еще в 2019 году президент Владимир Путин подписал закон, который освобождает от прохождения экологической экспертизы проектную документацию социальных объектов, строительство и реконструкция которых планировалась в населенных пунктах Байкальской природной территории. При этом указные объекты должны были располагаться за пределами особо охраняемых территорий. Теперь правительство Михаила Мишустина подготовило дополненный список этих объектов.