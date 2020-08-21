21 августа 2020, 20:57
В Ярославле в 10-этажном доме произошел взрыв газа. Есть погибшие
В Ярославле на улице Батова произошел взрыв газа в жилом десятиэтажном доме. В результате взрыва обрушились перекрытия на третьем, четвертом и пятом этажах
Фото: ВКонтакте/Жесть Ярославля
В Ярославле на улице Батова произошел взрыв газа в жилом десятиэтажном доме. В результате взрыва обрушились перекрытия на третьем, четвертом и пятом этажах.
По предварительным данным, один человек погиб и трое пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Газ взорвался на четвертом этаже. Всего в этом доме 199 квартир. Сейчас ведется эвакуация жильцов. На месте происшествия работают спасатели, пожарные и врачи скорой помощи.