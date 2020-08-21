Руководство омской больницы согласилось на перевозку Алексея Навального в Германию
Заместитель главного врача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко объявил, что российские медики дали согласие на транспортировку Алексея Навального в Германию. Ранее за ним в Омск прилетел медицинский борт фонда Cinema for Peace
Заместитель главного врача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко объявил, что российские медики дали согласие на транспортировку Алексея Навального в Германию. Ранее за ним в Омск прилетел медицинский борт фонда Cinema for Peace.
«Состояние пациента стабильное, и имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы на этот момент приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники», - заявил Калиниченко, слова которого приводит Gorod55.
«Переговоры о транспортировке Алексея сдвинулись с мертвой точки. Есть вероятность, что Навального сейчас удастся перевезти», - в свою очередь написала в Twitter пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Перед этим стало известно Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял обращение сторонников Алексея Навального с просьбой о принятии срочных мер по его транспортировки из Омска в немецкую больницу. Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов отметил, что это «беспрецедентная скорость для суда».
Соратники Навального просили ЕСПЧ принять меры в связи с тем, что российские власти препятствуют перевозке оппозиционера в Германию. При этом местные врачи до сих пор не могут поставить ему диагноз.