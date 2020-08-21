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21 августа 2020, 17:29

Главврач омской больницы заявил, что Алексей Навальный останется в этом учреждении

Главный врач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский заявил, что Алексей Навальный останется в медучреждении до стабилизации состояния. Разрешения на его транспортировку в Германию руководство больницы не выдаст

Главврач омской больницы заявил, что Алексей Навальный останется в этом учреждении

Главный врач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский заявил, что Алексей Навальный останется в медучреждении до стабилизации состояния. Разрешения на его транспортировку в Германию руководство больницы не выдаст.

Мураховский также заявил, что пациента осмотрели немецкие медики, которые якобы согласились с мнением российских коллег о нетранспортабельности пациента.

В свою очередь супруга Алексея Навального Юлия заявила, что не верит словам Мураховского. Она рассказала журналистам, что немецких врачей провели через задний вход, а затем вывели также через задний вход и увезли. Пообщаться с медиками родственникам пациента не дали. Сами медики из Германии к журналистам не выходили и состояние политика не комментировали.

«У меня есть точная информация, что все упирается в то, что Алексея вывозить препятствуют отсюда. Когда я пыталась пройти на консультацию с врачами поближе к реанимации, меня выгнали в грубой форме, с применением силы люди, которые были в помещении в куртках. Непонятно, кто они», - сообщила Юлия Навальная.

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш выложила в Twitter видеозапись, на которой неизвестные мужчины в штатском (предположительно сотрудники силовых ведомств) оттаскивают жену и соратников политика от машины, на которой увозили немецких врачей.

Напомним, что ранее в Омск прибыл медицинский самолет для транспортировки Алексея Навального в Германию на лечение. В Кремле заявили, что окажут содействие в отправке оппозиционера за границу, однако по факту его удерживают в омской больнице. Местные врачи утверждают, что Навального, который находится в тяжелом состоянии, перевозить нельзя. При этом они отвергают версию об отравлении политика и утверждают, что причиной его комы стало нарушение обмена веществ. Личный врач оппозиционера Анастасия Васильева заявила, что руководство омской больницы «держит нас за идиотов».

Между тем, основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил, который стал инициатором транспортировки Алексея Навального в Германию, заявил, что прилетевший в Омск самолет не улетит обратно без политика.

«К нашему удивлению, после того, как днем ранее сказали, что Навальный может лететь, хотя он без сознания и в коме, это будет возможно, нам сказали, что это невозможно. Однако было принято решение, что самолет останется там. Он полетит обратно только тогда, когда запланированный (к транспортировке) пассажир будет там (на борту)», - заявил г-н Бизил, слова которого приводит РИА Новости.

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