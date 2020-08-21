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21 августа 2020, 16:56

Глава Башкирии пообещал присвоить шихану Куштау статус природного памятника

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о планах по присвоению статуса природного памятника шихану Куштау, который ранее планировали отдать под разработку Башкирской содовой компании

Глава Башкирии пообещал присвоить шихану Куштау статус природного памятника

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о планах по присвоению статуса природного памятника шихану Куштау, который ранее планировали отдать под разработку Башкирской содовой компании.

В ходе встречи с защитниками Куштау Радий Хабиров «дал слово», что шихан не будет разрабатываться, и пообещал отправить документы на признание горы особо охраняемой территорией.

«История в моем понимании закрыта, разработка горы невозможна. Передайте ишимбайцам, пускай живут и радуются», - заявил Хабиров, слова которого приводит Znak.com.

Напомним, что Башкирская содовая компания планировала добывать известняк на шихане Куштау, однако жители Башкирии выступили против. Активисты уверены, что в результате проведения работ погибнут редкие животные и растения, в том числе и внесенные в Красную книгу.

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