Глава Башкирии пообещал присвоить шихану Куштау статус природного памятника
Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о планах по присвоению статуса природного памятника шихану Куштау, который ранее планировали отдать под разработку Башкирской содовой компании
Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о планах по присвоению статуса природного памятника шихану Куштау, который ранее планировали отдать под разработку Башкирской содовой компании.
В ходе встречи с защитниками Куштау Радий Хабиров «дал слово», что шихан не будет разрабатываться, и пообещал отправить документы на признание горы особо охраняемой территорией.
«История в моем понимании закрыта, разработка горы невозможна. Передайте ишимбайцам, пускай живут и радуются», - заявил Хабиров, слова которого приводит Znak.com.
Напомним, что Башкирская содовая компания планировала добывать известняк на шихане Куштау, однако жители Башкирии выступили против. Активисты уверены, что в результате проведения работ погибнут редкие животные и растения, в том числе и внесенные в Красную книгу.