В Элисте неизвестные избили дубинками депутата Народного хурала от «Единой России»
Депутат Народного хурала Калмыкии Арслан Кусьминов («Единая Россия») сообщил о нападении на него неизвестных в центре Элиты. Избиение парламентарий связывает со своей политической деятельностью
Депутат Народного хурала Калмыкии Арслан Кусьминов («Единая Россия») сообщил о нападении на него неизвестных в центре Элиты. Избиение парламентарий связывает со своей политической деятельностью.
По словам Арслана Кусьминова, в ночь на 21 августа на улице Гагарина на него напали двое мужчин, вооруженных дубинками. «Били в область головы, целенаправленно. Поджидали. Нападение было связано с моей политической деятельностью, моими высказываниями», - написал депутат в своем Instagram.
Подписчики депутата потребовали от правоохранительных органов найти и наказать виновных в нападении на депутата.
28 июля в ходе 17-й сессии Народного Хурала Арслан Кусьминов раскритиковал председателя Народного хурала Анатолия Козачко за препятствование в проведении депутатской проверки по распределению премий среди министерств по итогам 2019 года. Также он призвал спикера принять меры и не позволять никому вмешиваться в работу парламента и указывать депутатам, кому и какие вопросы задавать, даже если это глава республики.