Юлия Навальная обратилась к президенту с требованием разрешить транспортировку мужа на лечение в Германию
Обращение связано с тем, что омские врачи категорически отказывают родственникам в перевозке политика в немецкую клинику, хотя за ним уже давно прилетел медицинский борт с необходимым оборудованием
Супруга Алексея Навального обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием разрешить транспортировку мужа в Германию на лечение. Обращение связано с тем, что омские врачи категорически отказывают родственникам в перевозке политика в немецкую клинику, хотя за ним уже давно прилетел медицинский борт с необходимым оборудованием.
Одновременно с этим пользователи социальных сетей также требуют от властей и омских врачей разрешить транспортировку оппозиционера в Германию и ставят под постами хештег #ОдинЗаВсехИВсеЗаОдного.
и родственники Алексея Навального считают, что его намеренно удерживают в омской больнице, чтобы независимые специалисты не смогли подтвердить данные об отравлении политика.
В свою очередь представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набилла Массрали выразила надежду, что Кремль сдержит свое обещание и разрешит безопасную и быструю транспортировку Алексея Навального за границу для получения медицинской помощи в соответствии с пожеланиями его семьи.