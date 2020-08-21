Главврач омской больницы утверждает, что Навальный впал в кому из-за нарушения обмена веществ
Главный врач омской больницы скорой помощи №1 назвал основным диагнозом Алексея Навального нарушение обмена веществ и падение уровня сахара. При этом врач заявил, что транспортировать политика в немецкую клинику самолетом нельзя
Главный врач омской больницы скорой помощи №1 назвал основным диагнозом Алексея Навального нарушение обмена веществ и падение уровня сахара. При этом врач заявил, что транспортировать политика в немецкую клинику самолетом нельзя из-за его нестабильного состояния.
«Рисковать жизнью Навального нельзя, транспортировать тоже, его состояние может измениться как при взлете, так и при посадке самолета», — заявил Александр Мураховский, слова которого приводит РИА Новости.
Главврач также заявил, что на коже и одежде Алексея Навального была обнаружена «промышленная химия», но подробностей не сообщил.
Ранее транспортная полиция сообщила, что в организме Алексея Навального «обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих», а спустя несколько часов омские врачи заявили, что следов яда в организме политика обнаружено не было.
Напомним, что Алексей Навальный был госпитализирован в тяжелом состоянии и вторые сутки находится в коме. Родственники хотят перевезти его на лечение в Германию, однако главврач отказался выдать разрешение на транспортировку. Соратники политика уверены, что его отравили, а власти пытаются скрыть это.