Школьные классы будут отправлять на дистанционное обучение в случае заболевания одного из детей
Мэр Москвы Сергей Собянин накануне начала учебного года сообщил, что в случае подтверждения коронавируса у школьников их классы будут переводить на дистанционное обучение. Очное обучение можно будет возобновить для этого класса через две недели
Мэр Москвы Сергей Собянин накануне начала учебного года сообщил, что в случае подтверждения коронавируса у школьников их классы будут переводить на дистанционное обучение. Очное обучение можно будет возобновить для этого класса через две недели.
«Поэтому количество классов, которые будут переходить на дистанционку, будет зависеть от количества заболеваний. Сегодня это среди школьников, мы видим, 25–30 человек в сутки», - заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Напомним, что 1 сентября учебный год в российских школах возобновится в очном режиме. При этом педагоги должны постоянно находиться в защитных масках. Учащиеся могут маски не носить, однако их передвижение по школе будет ограничено. На входе в школу ученикам будут измерять температуру.