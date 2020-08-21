21 августа 2020, 12:58
США пригрозили пересмотреть отношения с Россией из-за отравления Алексея Навального
«Это вызывает серьезную обеспокоенность», - заявил советник Дональда Трампа и добавил, что если выяснится причастность к этому российских властей, то «США учтут это, определяя свою политику по отношению к России».
Власти США пригрозили пересмотреть свои отношения с Россией, если версия об отравлении оппозиционера Алексея Навального подтвердится. Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен заявил в интервью Fox News, что Вашингтон обеспокоен ситуацией с госпитализацией политика.
«Это вызывает серьезную обеспокоенность», - заявил советник Дональда Трампа и добавил, что если выяснится причастность к этому российских властей, то «США учтут это, определяя свою политику по отношению к России».
«Он противостоит [Алексей Навальный] очень смелый политик, который Путину, и мы думаем и молимся о нем и его семье», — добавил советник главы Белого дома, слова которого приводит РБК.