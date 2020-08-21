Россиянам разрешили регистрировать свои автомобили в МФЦ
Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает гражданам регистрировать транспортные средства в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ)
Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает гражданам регистрировать транспортные средства в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Раньше поставить на учет автомобиль можно было только в ГИБДД.
Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ, с которыми заявителям придется пообщаться на этапе осмотра транспортного средства. Непосредственно заявление на регистрацию ТС будут принимать уже сотрудники МФЦ. Они же будут выдавать автовладельцам готовые документы.
Данной услугой можно будет воспользоваться в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов.
Напомним, что с 1 января 2020 года поставить автомобиль на учет можно в автосалонах (без посещения Госавтоинспекции).