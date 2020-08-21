21 августа 2020, 12:42
Российские авиакомпании снизили цены на билеты почти в два раза
Билет из Москвы в Уфу авиакомпании S7 подешевел до 3 тысяч рублей. Из Москвы в Краснодар, Пермь, Сочи и Новосибирск упали в цене на 40%, а в Самару, Казань, Екатеринбург и Красноярск – на 25–30%
Крупные российские авиакомпании снизили цены на внутренние перелеты в сентябре-октябре почти в два раза.
Например, билет на самолет из Москвы в Уфу авиакомпании S7 подешевел до 3 тысяч рублей. Билеты из Москвы в Краснодар, Пермь, Сочи и Новосибирск упали в цене на 40%, а в Самару, Казань, Екатеринбург и Красноярск – на 25–30%. Долететь до Ростова-на-Дону, Волгограда или Иркутска теперь можно на 10-20% дешевле, чем в летние месяцы.
Сотрудник одной из авиакомпаний сообщил «Ведомостям», что после снятия карантинных ограничений восстановлению гражданских авиаперевозок помог отложенный спрос на отдых. К настоящему времени этот спрос «в значительной степени удовлетворен», а билеты на осень продаются плохо.