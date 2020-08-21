21 августа 2020, 11:58
Производители шампанского уничтожат часть урожая винограда из-за пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса привела к резкому сокращению спроса на шампанские вина со времен Второй мировой войны. Например, продажи компании LVMH (бренды Moet&Chandon, Krug, Dom Perignon и Veuve Clicquot) упали на 30% из-за пандемии
Пандемия коронавируса привела к резкому сокращению спроса на шампанские вина со времен Второй мировой войны. Например, продажи компании LVMH (бренды Moet&Chandon, Krug, Dom Perignon и Veuve Clicquot) упали на 30% из-за пандемии.
В связи с падением спроса производители договорились собирать меньше винограда, а часть урожая текущего года уничтожить.
Издание The Times сообщает, что 360 производителей шампанского, на которых приходится около 90% закупок винограда сортов шардоне, пино-нуар и пино-менье, заключили соглашение с виноградарями, которые обязались собирать не более восьми тонн винограда с гектара (на 22% меньше показателей 2019 года).
Соглашение приведет к тому, что пятая часть урожая винограда просто пропадет.