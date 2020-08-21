Омский врач заявил об отсутствии в организме Алексея Навального следов яда
Заместитель главного врача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко заявил об отсутствии в организме Алексея Навального ядов или следов их пребывания. При этом врачи ранее заявили, что анализы будут проводиться еще минимум двое суток, чтобы поставить диагноз политику
Заместитель главного врача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко заявил об отсутствии в организме Алексея Навального ядов или следов их пребывания. При этом врачи ранее заявили, что анализы будут проводиться еще минимум двое суток, чтобы поставить диагноз политику.
В свою очередь главный врач больницы Александр Мураховский заявил, что специалисты отрабатывают пять рабочих диагнозов состояния Алексея Навального. Сейчас эти диагнозы отрабатывают реаниматологи, неврологи, нейрофизиологи.
Главврач также заявил, что в настоящее время состояние Алексея Навального улучшилось, однако «четкой стабильности его состояния» добиться не удалось. Политик продолжает находиться без сознания, подключен к аппарату ИВЛ.
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов в свою очередь заявил, что транспортная полиция обладает сведениями, согласно которым в организме Алексея Навального обнаружено некое вещество, которое представляет смертельную опасность.
«Вещество представляет угрозу не только жизни Алексея, но и окружающим. Представитель транспортной полиции сообщила, что все вокруг должны находиться в костюмах защиты», - сообщил Жданов.
Консилиум врачей также признал Алексея Навального нетранспортабельным и отказал родственникам в его перевозке в Германию на медицинском самолете. Сейчас супруга оппозиционера и его соратники пытаются добиться разрешения на перевозку политика в немецкую клинику.