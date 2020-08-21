Российский «Ашан» уволил десятки сотрудников из-за коррупции
Российское подразделение сети гипермаркетов «Ашан» уволило десятки работников в рамках борьбы с коррупцией. Проверку в подразделении с начала года проводит специальный комитет по внутреннему контролю
Российское подразделение сети гипермаркетов «Ашан» уволило десятки работников в рамках борьбы с коррупцией. Проверку в подразделении с начала года проводит специальный комитет по внутреннему контролю.
Руководитель этого спецподразделения Йоханнес Толай сообщил РБК, что сотрудники были уволены в связи с утратой доверия, из-за несоблюдения должностных инструкций и «близость к коррупции».
«Борьба с коррупцией, с откатными схемами, - тема, которая тебя как топ-менеджера в розничной торговле сопровождает всегда. Очень редко в организации можно поймать вора за руку. Они потеряли доверие, потому что мы видели, что они не соблюдают инструкции, и мы попросили их покинуть компанию», - заявил г-н Толай.
Также он сообщил, что российский «Ашан» из-за коррупции ежегодно терял до 3% от своего оборота (это примерно 80-100 млн евро).