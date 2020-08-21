Омские врачи отказали в транспортировке Алексея Навального в немецкую клинику
Главный врач омской больницы скорой помощи № 1 отказался выдать разрешение на перевозку Алексея Навального в немецкую клинику. За политиком уже прилетел медицинский самолет, который направил фонд Cinema for peace
Главный врач омской больницы скорой помощи № 1 отказался выдать разрешение на перевозку Алексея Навального в немецкую клинику. За политиком уже прилетел медицинский самолет, который направил фонд Cinema for peace.
Омский врач заявил, что перевозка угрожает жизни Алексея Навального, а местные врачи «ни чем не уступают немецким». Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в свою очередь заявила, что угроза для жизни – это «оставаться в омской больнице без оборудования». Ярмыш назвала запрет врачей на перевозку «покушением на жизнь» Навального и добавила, что такое решение приняли не врачи, а Кремль.
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов отметил, что первоначально врачи готовили документы и оборудование для перевозки Алексея Навального, но затем «их будто подменили». Соратники оппозиционера считают, что в транспортировке в немецкую клинику им отказали, чтобы помешать установить, каким токсином он был отравлен.
Между тем, российские врачи до сих пор не поставили Алексею Навальному диагноз. Медики уверяют, что на получение результатов всех необходимых анализов нужно еще двое суток. Коллеги политика на это отметили, что за двое суток токсин как раз можно вывести из организма человека и «замести следы».
«Запрет на транспортировку Навального нужен только для того, чтобы потянуть время и дождаться, пока яд в его организме больше нельзя будет отследить. При этом каждый час промедления создает критическую угрозу его жизни», - заявила Кира Ярмыш.