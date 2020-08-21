21 августа 2020, 10:42
В России выявили 4 870 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией
В России общее число заразившихся коронавирусом, зарегистрированных с начала пандемии, выросло до 946 976 человек. За сутки было выявлено 4 870 новых случаев заражения, 90 человек скончались от осложнений
В России общее число заразившихся коронавирусом, зарегистрированных с начала пандемии, выросло до 946 976 человек. За сутки было выявлено 4 870 новых случаев заражения, 90 человек скончались от осложнений.
На сегодняшний день полностью излечились 761 330 человек, сообщили в оперативном штабе.
В Москве за сутки выявили 690 новых случаев заражения COVID-19, в Московской области – 151 случай, в Санкт-Петербурге – 181, в Нижегородской области – 127, в Свердловской области – 124, в Ханты-Мансийском АО – 85, в Иркутской области – 101, в Красноярском крае – 117, в Ростовской области – 128.