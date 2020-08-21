21 августа 2020, 07:28
Специалисты ООН насчитали на 2 млн жителей России больше, чем в прошлом году
В 2019 году специалисты ООН насчитали 143,9 млн жителей России, а Росстат - 146,8 млн человек. В 2020 году международная организация обновила статистику, согласно которой в России проживает 145,9 млн человек (146,6 мон человек по версии Росстата)
Население России в 2020 году увеличилось на 2 миллиона человек по сравнению с прошлым годом. Такие данные предоставили в ООН.
В 2019 году специалисты ООН насчитали 143,9 млн жителей России, а Росстат - 146,8 млн человек. В 2020 году международная организация обновила статистику, согласно которой в России проживает 145,9 млн человек (146,6 мон человек по версии Росстата), сообщает РИА Новости.
Заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова объяснила такую разницу в данных тем, что ООН только в текущем году включил в статистику жителей полуострова Крым, который вошел в состав России в 2014 году. Население Крыма как раз составляет около двух миллионов человек.