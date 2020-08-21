Фонд Cinema for peace отправит в Омск самолет для транспортировки Алексея Навального в Германию
Фонд Cinema for peace в полночь отправит в Омск медицинский самолет для транспортировки оппозиционера Алексея Навального в Германию. Предполагается, что политика доставят в клинику, в которой после отравления лечился издатель «Медиазоны» Петр Верзилов
Фонд Cinema for peace в полночь отправит в Омск медицинский самолет для транспортировки оппозиционера Алексея Навального в Германию. Предполагается, что политика доставят в клинику, в которой после отравления лечился издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.
Основатель фонда Джейк Бизилдж сообщил агентству AFP, что организация находится на связи с российскими властями и «надеется, что все разрешения на транспортировку и медицинское заключение для пациента в коме будут предоставлены сегодня вечером».
«Медиазона» уточняет, что принять Алексея Навального на лечение готова клиника «Шарите» в Берлине. В 2018 году в этой клинике лечился Петр Верзилов. Немецкие врачи тогда сообщили, что оппозиционер был отравлен. Однако Следственный комитет России отказался возбуждать дело по данному факту.
Ранее сообщалось, что главный врач омской больницы скорой помощи №1, где сейчас находится Алексей Навальный, отказал его жене и соратникам в перевозке пациента. Фонд борьбы с коррупций после этого официально обратился к российским властям с просьбой не препятствовать вывозу политика на лечение в Европу. Омские врачи также отказываются называть диагноз Навального, хотя его коллеги уверены, что речь идет об отравлении.
Позже в Минздраве Омской области заявили, что решение о транспортировке будет принимать консилиум врачей, для участия в котором в пятницу из Москвы прилетят специалисты из центров им. Пирогова и им. Бурденко.