В Минздраве перечислили побочные эффекты от российской вакцины против коронавируса
Главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов перечислил побочные эффекты отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной специалистами Центра имени Гамалеи
Главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов перечислил побочные эффекты отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной специалистами Центра имени Гамалеи.
Так, в месте укола возможны локальные реакции в виде покраснения или болезненных ощущений. Некоторые добровольцы жаловались на небольшое повышение температуры тела до 37-37,5 градуса, однако такой эффект возникает после многих вакцин. Инфекционист не рекомендует сбивать лекарствами температуру, вызванную прививкой.
При этом первая российская вакцина от COVID-19 не вызывает цитокинового шторма, когда иммунная система опасно реагирует на инфекцию, и происходит поражение внутренних органов.
«Тот иммунитет, который мы формируем при введении вакцины, совершенно не может навредить организму человека», - заверил врач.
Ранее в Минздраве сообщали, что после введения вакцины могут наблюдаться общее недомогание, озноб, повышение температуры, отечность, боль в месте инъекции, тошнота, снижение аппетита, аллергия, временное повышение уровня креатинина, печеночных трансаминаз и креатинфосфокиназы в крови.