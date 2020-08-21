21 августа 2020, 04:15
Аэропорты Казани, Новосибирска и Калининграда с 20 августа возобновят международные рейсы
Правительство разрешило с 20 августа возобновить международные рейсы из Казани, Калининграда и Новосибирска. Речь идет о полетах в страны, с которыми Россия ранее восстановила авиасообщение после карантина по коронавирусу
Правительство разрешило с 20 августа возобновить международные рейсы из Казани, Калининграда и Новосибирска. Речь идет о полетах в страны, с которыми Россия ранее восстановила авиасообщение после карантина по коронавирусу.
В Росавиации отметили, что полеты в эти города смогут выполнять как российские, так и иностранные авиаперевозчики.
Напомним, что с 1 августа из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону возобновились рейсы в Турцию, Великобританию и Танзанию. Позже было открыто авиасообщение со Швейцарией.