Число безработных граждан в России за месяц увеличилось на 125 тысяч человек
Напомним, что с марта 2020 года, когда были введены первые ограничения из-за пандемии коронавируса, количество безработных по методологии Международной организации труда выросло на 36%, или 1,25 млн человек
В России число безработных граждан по итогам июля выросло на 125 тысяч человек. Общее число оставшихся без работы граждан выросло до 4,7 млн человек.
По данным Росстата, за последний год численность безработных выросла на 40,6% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года.
Напомним, что с марта 2020 года, когда были введены первые ограничения из-за пандемии коронавируса, количество безработных по методологии Международной организации труда (МОТ) выросло на 36%, или 1,25 млн человек.
Проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов в беседе с РБК заявил, что безработица продолжит расти как минимум до ноября текущего года. Эксперт пояснил, что летом многие предприятия договариваются с работниками об административных отпусках без сохранения зарплат, а с сентября рост безработицы ускоряется.
К декабрю 2020 года уровень безработицы должен выйти на плато, а затем начнет снижаться. На пике численность безработного населения может составить 5,1 млн человек. Из них официально на биржу труда встанет до 3,5 млн человек.