Франция и Германия выразили готовность предоставить медицинскую помощь и убежище Алексею Навальному
Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель выразили готовность предоставить Алексею Навальному необходимую медицинскую помощь в клиниках своих стран
Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель выразили готовность предоставить Алексею Навальному необходимую медицинскую помощь в клиниках своих стран.
Г-н Макрон призвал российские власти «внести полную ясность» в обстоятельства, которые привели к госпитализации оппозиционера. Президент также заявил, что Франция готова предоставить Алексею Навальному не только медицинскую помощь, но и убежище.
Аналогичное заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель.
Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик в свою очередь заявил, что организация «с обеспокоенностью следит за ситуацией с внезапной болезнью Алексея Навального и желает ему скорейшего выздоровления». Он призвал расследовать любые утверждения о подозрении на отравление оппозиционера.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон наблюдает за ситуацией. От дальнейших комментариев он воздержался.
Напомним, что Алексею Навальному стало плохо в самолете, когда он летел из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, после чего политик был госпитализирован в отделение реанимации с подозрением на отравление. Сейчас он находится в коме. Соратники Навального заявили о необходимости его транспортировки на лечение в Европу, однако руководство омской больницы отказывается выдавать разрешительные документы.