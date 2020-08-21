Минфин России выступил категорически против отмены транспортного налога
В ведомстве назвали нецелесообразным отмену транспортного налога, так как он в значительной степени формирует доходную базу региональных и местных бюджетов. Кроме того, данный налог является одним из источников формирования дорожных фондов
Министерство финансов РФ выступило против предложения отменить транспортный налог и компенсировать его акцизом на топливо.
В ведомстве назвали нецелесообразным отмену транспортного налога, так как он в значительной степени формирует доходную базу региональных и местных бюджетов. Кроме того, данный налог является одним из источников формирования дорожных фондов.
Минфин также опроверг данные о низкой собираемости транспортного налога. По данным ведомства, в 2019 году при начисленных по транспортному налогу 179,6 млрд рублей поступления составили 175,1 млрд рублей.
«Отмена транспортного налога приведет к снижению поступлений региональных бюджетов, направляемых на формирование дорожных фондов, что потребует соответствующей компенсации из федерального бюджета», – заявили в Минфине. При этом компенсация выпадающих доходов за счет акцизов на топливо может привести «к росту цен практически на все товары».
Напомним, депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Барышев внес на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене транспортного налога и предложил заменить его доходами от продажи топлива.