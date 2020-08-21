Муж ректора Тверского государственного медуниверситета задекларировал 216 земельных участков
Супруг ректора Тверского государственного медицинского университета Леси Чичановской задекларировал 216 земельных участков. Сама Чичановская указала в декларации за 2019 год 21 земельный участок, четыре жилых дома, автомобиль Тойота Highlander и газопровод
Супруг ректора Тверского государственного медицинского университета Леси Чичановской задекларировал 216 земельных участков. Сама Чичановская указала в декларации за 2019 год 21 земельный участок, четыре жилых дома, автомобиль Тойота Highlander и газопровод. В пользовании ректора также находится квартира площадью 141,7 кв.м.
Из указанных мужем ректора 216 земельных участков 38 находятся в общей совместной или долевой собственности, а остальные в индивидуальной. Самый большой участок имеет площадь более 16 млн кв.м., а самый маленький – 38 кв.м.
Из 21 участка, указанного в декларации Леси Чичановской, в индивидуальной собственности находится только один, а остальные – в долевой.
В 2019 году Леся Чичановская заработала 2,8 млн рублей, ее муж указал доход в размере 31,8 млн рублей.