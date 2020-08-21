Американские ученые назвали детей ключевыми переносчиками коронавируса среди взрослых
Специалисты Массачусетской больницы общего профиля и Массачусетской детской больницы в США выяснили, что дети являются ключевыми переносчиками коронавируса COVID-19 среди взрослого населения
Специалисты Массачусетской больницы общего профиля и Массачусетской детской больницы в США выяснили, что дети являются ключевыми переносчиками коронавируса COVID-19 среди взрослого населения.
Американское профильное издание Journal of Pediatrics сообщает, что в исследовании приняли участие 192 детей и подростков в возрасте от 0 до 22 лет. Из них у 49 испытуемых был выявлен COVID-19, а еще 18 заболели позднее.
Ученые установили, что инфицированные дети имеют значительно более высокий уровень вируса в дыхательных путях, чем взрослые пациенты, госпитализированные в отделения интенсивной терапии для лечения тяжелой формы коронавируса. по словам специалистов, именно высокая вирусная нагрузка является главным фактором передачи COVID-19 здоровому человеку.
Результаты исследования показали, что дети более заразны, чем взрослые, независимо от их предрасположенности к развитию инфекции COVID-19, сообщает «Лента.ру».