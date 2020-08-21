21 августа 2020, 00:12
На Международной космической станции снова произошла утечка воздуха
На Международной космической станции (МКС) произошла утечка воздуха. Согласно предварительным данным, утечка произошла на американском сегменте станции
На Международной космической станции (МКС) произошла утечка воздуха. Согласно предварительным данным, утечка произошла на американском сегменте станции.
Источник РИА Новости заверил, что утечка воздуха незначительная. Для ее поиска специалисты планируют изолировать модули американского сегмента МКС, закрыв люки между ними. Угрозы для космонавтов нет.
В последний раз утечка воздуха на МКС была зафиксирована в августе 2018 года. Она произошла из-за микротрещины диаметром 1,5 миллиметра в космическом корабле «Союз МС-09». Отверстие заделали с помощью салфеток, пропитанных герметиком. Причины образования дыры в космическом корабле так и не были обнародованы, так как результаты расследования решили засекретить.