20 августа 2020, 19:02
В российских городах проходят одиночные пикеты в поддержку Алексея Навального
В российских городах начались одиночные пикеты в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который находится в тяжелом состоянии после отравления неизвестным веществом
Фото: Twitter/taygainfo
В российских городах начались одиночные пикеты в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который находится в тяжелом состоянии после отравления неизвестным веществом.
В Новосибирске люди встали в пикетную очередь на площади Ленина с плакатами «Навального отравили!», «Яд — оружие трусов» и «Путин, выпей чаю». В акции приняли участие несколько десятков человек, сообщает «Тайга.Инфо».
Одиночные пикеты также проходят в Нижнем Новгороде, Перми, Мурманске, Белгороде и Томске. Пока информации о задержаниях активистов нет.
Акции в поддержку оппозиционера анонсированы в Москве (на Большой Лубянке около здания ФСБ России) и Санкт-Петербурге (Гостиный Двор).