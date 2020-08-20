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Общество
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20 августа 2020, 17:11

Сотрудникам прокуратуры запретят критиковать органы власти в интернете

Генпрокуратура России предложила запретить сотрудникам ведомства публиковать в интернете личные суждения и оценки о деятельности органов власти. Соответствующий приказ опубликован на портале нормативных правовых актов

Сотрудникам прокуратуры запретят критиковать органы власти в интернете

Генпрокуратура России предложила запретить сотрудникам ведомства публиковать в интернете личные суждения и оценки о деятельности органов власти. Соответствующий приказ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Данный приказ также предполагает введение запрета на публикацию данных, которые указывают на должностной статус прокурора, сообщает Znak.com.

В прокуратуре считают, что сотрудники ведомства при размещении в личных целях информации в интернете должны воздерживаться от высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности государственных органов и их руководителей, ответственно относиться к размещению информации, в том числе прямо или косвенно указывающей на его должностной статус.

Еще один запрет касается публикации в интернете каких-либо служебных документов.

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