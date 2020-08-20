Руководство омской больницы не разрешило перевезти Алексея Навального в другое медучреждение
Сотрудники омской больницы скорой медицинской помощи №1 отказались дать разрешение на перевод Алексея Навального, который находится в тяжелом состоянии, в другое медицинкое учреждение
Сотрудники омской больницы скорой медицинской помощи №1 отказались дать разрешение на перевод Алексея Навального, который находится в тяжелом состоянии, в другое медицинкое учреждение. Врачи также не пускают к оппозиционеру его лечащего врача Анастасию Васильеву (глава «Альянса врачей») и супругу Юлию Навальную. В допуске им отказано под предлогом того, что политик «не давал на это своего согласия».
По словам директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, главврач омской больницы отказал им в перевозке Алексея Навального в другое учреждение и заявил, что у них есть все необходимое для лечение политика. При этом местные врачи до сих пор отказываются назвать диагноз оппозиционера.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти окажут содействие в отправке Алексея Навального на лечение в Европу в условиях закрытых из-за пандемии коронавируса границ. В этой связи Анастасия Васильева официально попросила помощи в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе. Глава «Альянса врачей» также заявила, что главврач омской больницы отказывает им в предоставлении выписки или эпикриза.