Супруга главы «Ростеха» задекларировала доход в 1,5 млрд рублей, а его несовершеннолетний сын – 18,7 млн рублей
Гендиректор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов и члены его семьи заработали в 2019 году почти 2 млрд рублей. При этом несовершеннолетний сын топ-менеджера задекларировал доход в размере 18,7 млн рублей
Гендиректор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов и члены его семьи заработали в 2019 году почти 2 млрд рублей. При этом несовершеннолетний сын топ-менеджера задекларировал доход в размере 18,7 млн рублей.
По данным РБК, в 2017 году Сергей Чемезов-младший запустил бренд модной одежды TSCH. В «Ростехе» также сообщили, что сын главы корпорации является профессиональным спортсменом, бронзовым призером этапа чемпионата мира по аквабайку, и «рост его дохода связан с привлечением нового спонсорского контракта».
Сергей Чемезов-старший заработал в 2019 году 403,2 млн рублей, а его супруга – 1,49 млрд рублей. Для сравнения, в 2018 году жена Чемезова задекларировала только 181 млн рублей. В «Ростехе» пояснили, что рост благосостояния супруги главы корпорации связан с продажей доли в компании «Лаборатория Умного вождения», а также недвижимого имущества.