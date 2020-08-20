Кремль пообещал оказать содействие в отправке Алексея Навального на лечение за границу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал «скорейшего выздоровления» Алексею Навальному, который был экстренно госпитализирован в Омске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал «скорейшего выздоровления» Алексею Навальному, который был экстренно госпитализирован в Омске предположительно с тяжелым отравлением неизвестным веществом.
Представитель Кремля заявил, что власти готовы помочь оппозиционеру с лечением и оказать содействие в его отправке за границу в условиях закрытых границ из-за пандемии коронавируса.
«Если обратиться к Кремлю, Минздраву, другому ведомству, конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращение, если они будут», - заявил Дмитрий Песков, слова которого приводит РБК.
Ранее терапевт Ярослав Ашихмин, который занимается здоровьем Алексея Навального с 2013 года, заявил, что политика нужно оперативно отправить на лечение в Европу и провести там независимое токсикологические исследования. Напомним, что омские врачи пока отказываются подтверждать версию об отравлении оппозиционера.
Соратники Алексея Навального и многие пользователи соцсетей считают, что оппозиционера отравили по указанию Кремля. Покушение на политика связывают в массовыми протестами в Белоруссии против «вечного» президента Александра Лукашенко, протестами в Хабаровске и проектом Навального «Умное голосование».