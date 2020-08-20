В соцсети появилось объявление о наборе добровольцев для испытания второй вакцины от COVID-19
Российские пользователи соцсетей опубликовали фотографию объявления о наборе добровольцев для участия в испытаниях отечественной вакцины от коронавируса. За участие в эксперименте добровольцам предлагают 148 тысяч рублей
Российские пользователи соцсетей опубликовали фотографию объявления о наборе добровольцев для участия в испытаниях отечественной вакцины от коронавируса. За участие в эксперименте добровольцам предлагают 148 тысяч рублей.
Как следует из теста этого объявления, исследования вакцины будут проводиться в Новосибирске, а к участию в нем приглашаются люди в возрасте от 18 до 60 лет. В течение 23 дней их будут наблюдать медики в изолированном стационаре. Участникам испытания вакцины от коронавируса обещают 148 тысяч рублей и шестиразовое питание в стационаре.
В качестве контактного лица по объявлению указана Зоя Гинько. Znak.com сообщает, что это имя упоминается в научных журналах по эпидемиологии и вакцинации. Она является врачом-инфекционистом высшей категории МСЧ № 163, которая выполняет госзаказы для новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Ранее центр «Вектор» заключил контракт с медсанчастью на проведение клинических испытаний вакцины для профилактики COVID-19 под названием «ЭпиВакКорона». Стоимость контракта составила 46,2 млн рублей
Между тем, глава ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Владимир Кузубов заявил, что медсанчасть не занималась составлением объявления и не распространяла его в соцсетях, а в МСЧ заявили, что уже занимаются проведением испытаний вакцины «Вектора».
Напомним, что 11 августа была зарегистрирована первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Они провели испытания на 76 добровольцах, однако необходим еще третий этап исследований, в ходе которого препарат должны получить несколько тысяч человек.