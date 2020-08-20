На поддержку российской экономики от последствий пандемии коронавируса выделили 1,25 трлн рублей
На поддержку российской экономики из резервного фонда правительства потратили 1,25 трлн рублей. Об этом говорится в докладе Счетной палаты об исполнении федерального бюджета в первой половине 2020 года
На поддержку российской экономики из резервного фонда правительства потратили 1,25 трлн рублей. Об этом говорится в докладе Счетной палаты об исполнении федерального бюджета в первой половине 2020 года.
1,25 трлн рублей были выделены на «предотвращение влияния» ухудшающейся экономической ситуации на развитие отраслей экономики, а также на профилактику и устранение последствий распространения коронавируса COVID-19.
В докладе Счетной палаты говорится, что некоторые решения о расходах резервного фонда, которые правительство принимало в марте-апреле 2020-го, в реальности выполнены не были. Так, например, не была оказана поддержка российскому автопрому в размере 25 млрд рублей. Также не были потрачены выделенные средства на ремонт и строительство дорог в Крыму и на возобновление работы предприятий Иркутской области, которые пострадали от сильного наводнения в 2019 году.