В ФСБ сообщили о попытках украинских силовиков похитить фигурантов дела о сбитом малазийском «Боинге»
Российские спецслужбы сообщили о попытке Службы безопасности Украины (СБУ) похитить из России фигуранта дела о крушении малайзийского «Боинга» в Донецкой области в 2014 году
Российские спецслужбы сообщили о попытке Службы безопасности Украины (СБУ) похитить из России фигуранта дела о крушении малайзийского «Боинга» в Донецкой области в 2014 году.
Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что целью украинских разведчиков были экс-начальник контрразведки МО ДНР [Сергей] Дубинский («Хмурый»), экс-министр обороны Игорь Гиркин (Стрелков), а также экс-премьер ДНР Александр Бородай.
По данным канала, спецоперация готовилась СБУ под кураторством советников из Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Целью этой операции является похищение с последующей доставкой в Гаагу лиц, имеющих информацию о крушении малайзийского «Боинга».
Утром 20 августа в ФСБ России сообщили, что сотрудники ведомства помешали СБУ похитить одного из лидеров ополчения Донбасса и вывезти его на Украину. В ФСБ также рассказали, что украинские силовики намеревались совершить в России серию убийств и похищений людей. Организаторами и координаторами группы являются украинцы Андрей Байдала и Игорь Мищенко – внештатные сотрудники СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины.