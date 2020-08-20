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Политика
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20 августа 2020, 13:29

Терапевт Алексея Навального сообщил о планах перевезти политика на лечение в Европу

Терапевт Ярослав Ашихмин сообщил о планах перевезти оппозиционера в одну из клиник Европы. Сейчас российские границы из-за пандемии коронавируса остаются закрытыми, но граждане имеют право выехать на лечение в другую страну

Терапевт Алексея Навального сообщил о планах перевезти политика на лечение в Европу

Терапевт Ярослав Ашихмин, у которого обычно наблюдается политик Алексей Навальный, сообщил о планах перевезти оппозиционера в одну из клиник Европы. Сейчас российские границы из-за пандемии коронавируса остаются закрытыми, но граждане имеют право выехать на лечение в другую страну.

В беседе с «Медузой» врач сообщил, что сейчас идут переговоры с Ганноверским или Страсбургским госпиталями, чтобы они приняли оппозиционера на лечение. «Сейчас очень важно, чтобы омские медики отдали пациента, потому что при всем огромном уважении нужно понимать, что это [токсикология] - очень специфическая сфера и очень мало школ, которые могут вести пациента, который, вероятно, отравлен каким-то токсином», - сообщил Ярослав Ашихмин.

Соратники Алексея Навального уверены, что политик был отравлен неизвестным веществом. Перед вылетом из Томска он пил только чай в аэропорту, а в самолете ему стало очень плохо. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Сейчас Навальный находится в реанимации.

При этом местные врачи отказываются подтверждать версию об отравлении. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш отметила, что осторожность медиков может быть связана с тем, что сейчас в больнице находится большое количество сотрудников правоохранительных органов.

Заместитель главного врача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко на вопрос журналистов, существует ли угроза жизни Навального, ответил: «Пока пациент не выписался из больницы, всегда есть какая-то угроза жизни». Калиниченко также добавил, что журналистам не будут сообщать результаты анализов оппозиционера.

Между тем, пользователи социальных сетей запустили флешмоб #Навальныйживи. Россияне выражают оппозиционеру свою поддержку и прямо обвиняют в отравлении политика Кремль и спецслужбы.

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