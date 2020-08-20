На рассмотрение Госдумы внесли законопроект об отмене транспортного налога
Полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива приведет к более справедливому распределению налоговой нагрузки для покрытия расходов бюджета на развитие дорожной инфраструктуры
Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Барышев внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об отмене транспортного налога.
В пояснительной записке к документу Андрей Барышев указал, что «ранее президент Владимир Путин и представители общественности неоднократно высказывали идею отказаться от транспортного налога в пользу возмещения выпадающих доходов за счет акцизов на топливо». Сам депутат считает, что полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива (акцизом) приведет к более справедливому распределению налоговой нагрузки для покрытия расходов бюджета на развитие дорожной инфраструктуры.
Кроме того, в связи с пандемией коронавируса и введением ряда ограничений россияне стали реже пользоваться личным транспортом, поэтому отмена транспортного налога могла бы стать существенной поддержкой граждан в кризисные времена.