Минздрав отказался от идеи обязать всех автомобилистов сдавать тест на алкоголизм
Министерство здравоохранения России окончательно отказалось от идеи сдачи автомобилистами тестов на алкоголизм с помощью выявления в крови СDT-маркеров. В ведомстве говорят, что такой тест придется сдавать только по направлению врача
Министерство здравоохранения России окончательно отказалось от идеи сдачи автомобилистами тестов на алкоголизм с помощью выявления в крови СDT-маркеров. В ведомстве говорят, что такой тест придется сдавать только по направлению врача, сообщает «КоммерсантЪ».
Предложение Минздрава тестировать всех, кто собирается получить водительские права, на алкоголизм ранее вызвало резкую критику со стороны общественности. Президент Владимир Путин также высказался против данной инициативы. Кроме того, эта процедура повысила бы стоимость медицинской справки с нынешних 300-400 рублей до 3,5-4 тысяч рублей.
В новой редакции законопроекта врач (психиатр-нарколог) назначит «лабораторные исследования крови и (или) мочи» только при выявлении «симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами». Это шизофрения, эпилепсия, слепота обоих глаз, умственная отсталость, психические расстройства, а также «расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ».
Между тем, в Госдуме остались недовольны новой редакцией законопроекта Минздрава. Депутат Вячеслав Лысаков считает, что врач по-прежнему ничем не ограничен в том, чтобы отправить на дорогостоящее обследование большое число граждан.