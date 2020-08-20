В Госдуме предложили ужесточить наказание для владельцев «ревущих мотоциклов»
Зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Михаил Старшинов предложил ужесточить наказание для мотоциклистов за превышение нормы шума
Зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Михаил Старшинов предложил ужесточить наказание для мотоциклистов за превышение нормы шума.
Депутат предлагает внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и значительно увеличить штраф за превышение норм шума. Михаил Старшинов отметил, что цифра будет «адекватной для того, чтобы поставленная задача была выполнена», сообщает РИА Новости.
Парламентарий отметил, что действующие меры сдерживания показали свою неэффективность, а шумных мотоциклистов «ничего не останавливает». По его словам, штраф в размере 5600 рублей для владельца мотоцикла Harley-Davidson за 30 тысяч долларов «ничего не значит», но при этом его «железный конь» издает такой звук, что «на него обернулись все люди».
Михаил Старшинов также отметил, что от жителей некоторых районов Москвы поступает огромное количество жалоб на ревущие мотоциклы, которые ездят по ночам вблизи жилых домов.
«Один мотоциклист ранним утром по улице проехал, а проснулась тысяча жильцов. Разве это нормально?», - возмутился депутат.