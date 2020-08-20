Юристы ФБК подадут заявление в СКР с требованием возбудить дело по факту отравления Алексея Навального
Юристы Фонда борьбы с коррупцией намерены в ближайшее время подать заявление в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по факту отравления Алексея Навального
Юристы Фонда борьбы с коррупцией намерены в ближайшее время подать заявление в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по факту отравления Алексея Навального.
Юрист организации Вячеслав Гимади сообщил, что заявление будет подано по статье 277 УК РФ («Посягательство на жизнь общественного или государственного деятеля»). Он уверен, что причиной отравления политика стала его деятельность. Кроме того, в последнее время он активно ездил по регионам, встречался с людьми и рассказывал им о своем проекте «Умное голосование».
Напомним, Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, после чего политика госпитализировали в местную больницу. Сейчас оппозиционер находится в коме, его состояние оценивается как тяжелое.
Соратники Навального уверены, что речь идет об отравлении неизвестным веществом. Яд могли подмешать политику в чай, который он пил в аэропорту Томска перед посадкой. Больше он ничего не ел и не пил. При этом омские врачи не называют диагноз оппозиционера и говорят, что у них «нет уверенности в том, что речь идет об отравлении».