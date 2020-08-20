20 августа 2020, 10:58
В России за сутки выявили 4 785 новых случаев заражения коронавирусом
В России за прошедшие сутки выявили 4 785 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составило 942 106 человек, из которых 755 513 успешно прошли лечение
В России за прошедшие сутки выявили 4 785 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составило 942 106 человек, из которых 755 513 успешно прошли лечение.
За сутки в стране зарегистрировали 110 случаев смерти пациентов с коронавирусом. Всего за период пандемии от новой инфекции скончались 16 099 человек.
В Москве выявили 688 новых случаев заражения COVID-19, в Московской области – 157, в Санкт-Петербурге – 160, в Нижегородской области – 132, в Свердловской области – 139, в Ханты-Мансийском АО – 84, в Иркутской области – 105, в Красноярском крае – 114, в Ростовской области – 127.