Депутат Мосгордумы от КПРФ стал фигурантом дела о мошенничестве
Московское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева. Парламентария подозревают в мошенничестве в особо крупном размере
Московское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева. Парламентария подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
Согласно материалам следствия, Олег Шереметьев предоставлял в аппарат Мосгордумы фальшивые документы о премиях своего помощника в размере от 350 до 600 тысяч рублей. В документах были указаны «ложные сведения о выполнении заданий особой важности и сложности».
Ущерб от действий депутата следователи оценили в 2 млн рублей.
В Следственном комитет сообщили, что сейчас решается вопрос о задержании депутата Мосгордумы и избрании ему меры пресечения.