Алексей Навальный впал в кому после отравления неизвестным веществом
Политик Алексей Навальный госпитализирован в отделение токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи города Омска №1. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш сообщила в Twitter, что он находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ
Политик Алексей Навальный госпитализирован в отделение токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи города Омска №1. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш сообщила в Twitter, что он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Предварительный диагноз Алексея Навального - острое отравление неустановленным психодиcлептиком (галлюциногеном). Предположительно, это был оксибутират натрия.
«Уклончивая реакция врачей только подтверждает, что это отравление. Еще два часа назад они были готовы поделиться любой информацией, а теперь явно тянут время и не говорят, что им известно», - сообщила Кира Ярмыш. По ее словам, в больнице сейчас находятся сотрудники полиции.
Напомним, Алексею Навальному стало резко плохо во время полета из Томска в Москву. Пилоты экстренно посадили самолет в Омске, после чего политика забрала «скорая помощь». По словам Киры Ярмыш, перед полетом Навальный пил только чай в кофейне томского аэропорта. В авиакомпании сообщили, что во время рейса оппозиционер ничего не ел и не пил.
В пресс-службе томского аэропорта (оператор «Новапорт») заявили «Интерфаксу», что пока не будут проводить проверку информации о предполагаемом отравлении оппозиционера Алексея Навального в кафе, расположенном на терртории воздушной гавани.