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Общество
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20 августа 2020, 08:02

Замглавы МВД Виталий Шулика задекларировал самый высокий доход среди высокопоставленных силовиков

Самым богатым силовиком в России оказался заместитель главы МВД Виталий Шулика, который среди прочего курирует госзакупки ведомства и вопросы технического оснащения. Он заработал в 2019 году 26,7 млн рублей

Замглавы МВД Виталий Шулика задекларировал самый высокий доход среди высокопоставленных силовиков

Руководители МВД, ФСБ, ФСО, СВР, Следственного комитета и Росгвардии опубликовали декларации о своих доходах и имуществе за 2019 год.

Самым богатым силовиком в России оказался заместитель главы МВД Виталий Шулика, который среди прочего курирует госзакупки ведомства и вопросы технического оснащения. Он заработал в 2019 году 26,7 млн рублей.

На втором месте по размеру доходов оказался заместитель главы Главного военного следственного управления СК Сергей Бедин. Он указал доход в размере 19 млн рублей, сообщает РБК.

Глава ФСБ России Александр Бортников заработал 13,6 млн рублей, глава МВД Владимир Колокольцев - 12,9 млн рублей, глава ФСО Дмитрий Кочне - 12,7 млн рублей, а глава Следственного комитета Александр Бастрыкин - 12,5 млн рублей.

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