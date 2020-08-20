20 августа 2020, 08:02
Замглавы МВД Виталий Шулика задекларировал самый высокий доход среди высокопоставленных силовиков
Самым богатым силовиком в России оказался заместитель главы МВД Виталий Шулика, который среди прочего курирует госзакупки ведомства и вопросы технического оснащения. Он заработал в 2019 году 26,7 млн рублей
Руководители МВД, ФСБ, ФСО, СВР, Следственного комитета и Росгвардии опубликовали декларации о своих доходах и имуществе за 2019 год.
Самым богатым силовиком в России оказался заместитель главы МВД Виталий Шулика, который среди прочего курирует госзакупки ведомства и вопросы технического оснащения. Он заработал в 2019 году 26,7 млн рублей.
На втором месте по размеру доходов оказался заместитель главы Главного военного следственного управления СК Сергей Бедин. Он указал доход в размере 19 млн рублей, сообщает РБК.
Глава ФСБ России Александр Бортников заработал 13,6 млн рублей, глава МВД Владимир Колокольцев - 12,9 млн рублей, глава ФСО Дмитрий Кочне - 12,7 млн рублей, а глава Следственного комитета Александр Бастрыкин - 12,5 млн рублей.