Алексею Навальному стало резко плохо во время перелета из Томска в Москву. Его могли отравить
Оппозиционер Алексей Навальный госпитализирован в одну из больниц Омска. Политику стало плохо во время перелета из Томска в Москву, в связи с чем пилота экстренно посадили лайнер в аэропорту Омска
Оппозиционер Алексей Навальный госпитализирован в одну из больниц Омска. Политику стало плохо во время перелета из Томска в Москву, в связи с чем пилота экстренно посадили лайнер в аэропорту Омска.
Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш сообщила, что сейчас Алексей Навальный находится в реанимации без сознания. Она предполагает, что его могли отравить.
«Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление», - написала Кира Ярмыш в Twitter.
Кира Ярмыш позже написала, что ядовитое вещество могли подмешать в чай, который накануне полета пил оппозиционер. Врачи говорят, что токсин быстрее всасывается через горячую жидкость.
Пока других сведений о состоянии Алексея Навального нет.