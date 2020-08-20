Глава госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов за год увеличил свой доход в 2,5 раза
Более чем двукратный рост благосостояния чиновника объясняется продажей нежилого помещения площадью 2014,9 кв.м, которое было задекларировано годом ранее
Бывшие вице-премьер, а сейчас глава государственной корпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов задекларировал доход за 2019 год в размере 179 млн рублей.
По сравнению в 2018 годом доход Игоря Шувалова вырос в 2,5 раза (тогда он задекларировал 71 млн рублей). Более чем двукратный рост благосостояния чиновника объясняется продажей нежилого помещения площадью 2014,9 кв.м, которое было задекларировано годом ранее, сообщает Znak.com.
В собственности у главы «ВЭБ.РФ» указаны три квартиры в России (108,9; 73,8 и 115,8 кв. м), два машино-места, записанные на Игоря Шувалова и его жену Ольгу, доля в квартире площадью 170,6 кв. м. В пользовании у чиновника находится также жилой дом площадью 4174,1 кв.м в России.
Ольга Шувалова задекларировала доход в размере 12 млн рублей, четыре автомобиля в совместном с мужем пользовании: Jaguar XJ8 4.2 Executive, ВАЗ 2101, ЗИЛ 41047 и ГАЗ 21, жилой дом и квартиру в Австрии и Великобритании площадью 1479,8 и 483 кв.м соответственно.
Один из несовершеннолетних детей Шувалова владеет автомобилем марки Mercedes GLE Coupe 350 D 4MATIC.
По данным Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, Игорь Шувалов также имеет частный самолет Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW и царь-квартиру в высотке на Котельнической набережной в Москве.